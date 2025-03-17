Hatay’da Şehit Yakınlarına Yardım Kolisi Dağıtıldı

RAMAZAN AYINDA YARDIM ELİ

Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayı dolayısıyla şehit yakınları ve gazileri ziyaret ediyor. Dernek, bu ziyaretler ile yardım kolisi dağıtımı yapıyor. Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şehit yakınlarını ve gazileri unutmadığını gösteriyor. Dernek yönetimi, bu kişilere hizmet etme, gönül alma ve minnet duyguları ile maddi ve manevi destek verme amacında bulunuyor.

ŞEHİT YAKINLARINA DESTEK

Ramazan ayı çerçevesinde yapılan ziyaretler sırasında, ailelerin sorunları dinleniyor ve bayramları kutlanıyor. Ziyaret, Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gül Burakçın ve derneğin Hatay Temsilcisi Abdullah Dağ’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Abdullah Dağ, “Bu vatan uğruna canlarını vermiş aziz şehitlerimizin bizlere emaneti şehit yakınlarımızın ve bu vatan uğruna kanlarını akıtmış kahraman gazilerimizin hayatlarını kolaylaştırma ve iyi olma hallerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Şimdiden ailelerimizin Ramazan bayramını kutlarım.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA ÖNE ÇIKIYOR

Dernek, bu tür etkinliklerle şehit yakınları ve gazilerin hayatlarına dokunuyor. Yardım kolisi dağıtımları bir iş birliği ile gerçekleşiyor ve bu süreçte ailelerle bağ kurarak onların duygu ve düşüncelerine değer veriliyor. Bu tür faaliyetler, toplumsal dayanışmanın ve sosyal yardımlaşmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.