Hatay’da Şeker Maymunu Koruma Altında

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇEN ŞEKER KARIŞIK GÜNCEL DURUMDA

Tarsus Doğa Parkı’nda Veteriner Hekimler tarafından kapsamlı sağlık kontrollerine tabi tutulan maymun, tedbir amacıyla karantina bölümünde misafir edilmeye başlamış. Görevliler, maymuna ‘Şeker’ adını vermiş. Sağlık geçmişine dair herhangi bir bilgi mevcut olmadığından, belirli bir süre karantinada gözlem altında tutulacak. Bu süreçte özel bakım ve beslenmeye tabi tutulacak olan Şeker, sürecin sona ermesinin ardından Tarsus Doğa Parkı’nda bulunan makak ailesine katılmayı planlıyor.

ŞEKER’İN KORUMA ALTINA ALINMA SEBEBİ

Tarsus Doğa Parkı’nda görevini sürdüren Veteriner Hekim Sibel Mazlum, sevimli maymun Şeker’in geçtiğimiz haftalarda kötü muameleye maruz kaldığı gerekçesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alındığını ve 8 Eylül’de Tarsus Doğa Parkı’na getirildiğini ifade etti. Mazlum, “Maymunumuz makak cinsi, dişi ve yaklaşık 3-4 yaşında. Genel muayenesinde ciddi bir sorun gözlemlenmedi. Ancak ufak tefek bazı sağlık sorunları var. Onlar da en kısa sürede çözüme kavuşturulacak. Belli bir karantina süremiz mevcut. Bu süre içinde gözlem yapılacak. Şeker, özel bakım ve beslenmeye tabi olacak. Eğer her şey olumlu giderse, Tarsus Doğa Parkı’ndaki makak ailesine dahil olabilecek. Kendisi oldukça cana yakın, çünkü evcilleştirilmiş. Biz adını ‘Şeker’ koyduk. Şeker bundan sonra bizlerle birlikte, korumamız altında yaşamaya devam edecek” dedi.