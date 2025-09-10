Hatay’da Şeker Maymunu Koruma Altında

ŞEKER İÇİN KONTAKT VE KONTROLLER

Tarsus Doğa Parkı’nda veteriner hekimler tarafından kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirilen bir maymun, tedbir amacıyla karantina bölümünde misafir edilmeye başladı. Görevliler, sevimli maymun için ‘Şeker’ adını belirledi. Sağlık geçmişine dair herhangi bir bilgi bulunmadığı için, Şeker belirli bir süre karantinada kalacak ve bu süreçte gözlem altına alınacak.

ÖZEL BAKIM VE BESLENME SÜRECİ

Veteriner Hekim Sibel Mazlum, geçen haftalarda kötü muamele gördüğü için Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınan Şeker’in 8 Eylül tarihinde Tarsus Doğa Parkı’na getirildiğini belirtti. Mazlum, “Maymunumuz makak cinsi, dişi ve yaklaşık 3-4 yaşında. Genel muayenesinde ciddi bir sorun gözlemlenmedi. Ancak bazı ufak problemleri mevcut. Bunlar en kısa sürede halledilecek. Belirli bir karantina süresi var. Bu süre içinde gözlem yapılacak ve özel bakım ile beslenmeye tabi tutulacak. Eğer her şey olumlu giderse, Şeker Tarsus Doğa Parkı’ndaki makak ailesine katılabilir. Kendisi çok cana yakın, çünkü evcilleştirilmiş. Biz adını ‘Şeker’ koyduk. Şeker bundan sonra bizim korumamız altında olacak” diye konuştu.