Hatay’da Silah Kaçakçılığına Operasyon Yapıldı

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN SİLAH KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON

Hatay’da, silah kaçakçılarına karşı yürütülen operasyonlar sonuca ulaştı. Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçakçılığı önlemeye yönelik duran çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürüyor.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Polis ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına dair düzenledikleri operasyon kapsamında Antakya ilçesinin Akçaova ve Odabaşı Mahallesi’nde 2 ayrı ikamet yeri ve 1 araç üzerinde arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda; 500 adet Ak-47 fişeği, 29 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet şarjör, 49 adet tabanca fişeği, 14 adet av tüfeği, 6 adet av tüfeği şarjörü, 50 litre el yapımı alkollü içki, 2 adet silah yapımında kullanıldığı düşünülen matkap, 2 adet torna makinesi ve birçok silah parçası ile tüfek parçaları ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR

Olayla bağlantılı olarak H.B. ve M.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen bu kişilerin tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.