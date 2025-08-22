Haberler

HATAY’da Silahlı Saldırı, 1 Yaralı

İSKENDERUN’DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay, İskenderun Meydan Mahallesi’nde motosikletli bir şahsın önünün otomobil ile kesilmesiyle başladı. Araçta bulunan kişilerden biri, motosikletliye silahla ateş açtı.

YARALIYI HASTANEYE KALDIRDILAR

Saldırı sonucunda yaralanan şahıs, ihbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaşanan durumun ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışmalara başladı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri, yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelileri kısa sürede yakaladı ve gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

