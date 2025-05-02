Hatay’da Silahlı Yağma Şüphelileri Tutuklandı

HATAY’DA SILAHLI YAĞMA OLAYI

Hatay’da birden fazla kişi ile konutta silahlı yağma suçu işledikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, 24 Nisan 2025 tarihinde gündüz saatlerinde gerçekleşen bu olayla ilgili yaptığı çalışmada Y.S., B.S., R.G., E.B. ve N.E. isimli 5 şüpheli şahsı tespit etti ve gözaltına aldı.

MAHKEME KARARI

Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, mevcutlu olarak yapılan duruşma sonrası bu kişilerin tutuklanmasına karar verdi ve cezaevine gönderildi.