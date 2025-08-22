Hatay’da Şofbenden Yangın Çıktı

HATAY’DA YANGIN OLAYI

Hatay’da ilk bilgilere göre şofbenden kaynaklanan bir yangın, iş yerini sardı. Bu olay, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki alanlara yayılmadan kontrol altına alındı. Yangın, Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi’ndeki bir manavda gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ VE MÜDAHALE

Mahalledeki manavın sahibinin yaşadığı konteynerde, ilk bulgulara göre şofbenden dolayı bir ateş meydana geldi. Yangın, hızla manava sıçrayarak iş yerinin alevler içerisinde kalmasına sebep oldu. Alevlerin yükseldiğini gören iş yeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yeri için polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

YANGINDAN ZARAR GÖREN İŞ YERİ

Bölgeye çabuk ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında, çıkan ateş sebebiyle iş yeri ve içindeki ürünler zarar gördü.