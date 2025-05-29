Hatay’da Sonik Patlama Sesleri Duyuldu

SONİK PATLAMA SESİ HATAY’DA DUYULDU

Hatay ilinde duyulan patlama sesinin, sonik patlamadan kaynaklandığı açıklandı. Kaymakamlık, Samandağ-Arsuz bölgesinden gelen patlama sesi ile ilgili birçok ihbar alındığını duyurdu.

HAVA KUVVETLERİNDEN AÇIKLAMA

Kaymakamlığın yaptığı açıklamada, “Hava Kuvvetlerinin F-16 eğitim ve tatbikat uçuşları olduğu ve meydana gelen yüksek sesin sonik patlamadan kaynaklandığı tespit edilmiştir” şeklinde bilgiler verildi. Ayrıca, “Vatandaşlarımızın asılsız haberlere inanmamaları önemle rica olunur” uyarısında bulunuldu.