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HATAY’da Su Baskınları Yaşandı Gece

GECE SAATLERİNDE YAŞANAN SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonucunda su baskınları meydana geldi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve bu durum sürücüler için trafikte ilerlemekte zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde başlayıp, gece saatlerinde şiddetini artıran yağış, ilçede yaşamı olumsuz şekilde etkiledi.

ULAŞIMDA SORUNLAR VE MAHSUR KALAN ARAÇLAR

Yağışlar nedeniyle su baskınlarının yaşandığı cadde ve sokaklarda sürücüler, trafikte ilerlerken zaman zaman zorluklar yaşadı. Birçok araç, bu şartlar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınlarının meydana geldiği yollarda ulaşımı yeniden sağlamak amacıyla su tahliye çalışması başlattı.

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