Hatay’da Sulama Kanalına Otomobil Uçtu

OTOMOBİL SULAMA KANALINA UÇTU

Hatay’da, Kırıkhan ilçesi Baldıran mevkiinde bir otomobil sulama kanalına düştü. Sürücüsünün kontrole hâkim olamaması sonucu meydana gelen kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen fark edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kaza sonucunda yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Ayrıca, kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

HIZLI MÜDAHALE ÖNEMLİYDİ

Olayın yaşandığı bölgedeki hızlı müdahale, yaralı sürücünün kurtarılmasında önemli rol oynadı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine süratle ulaştı. Kazanın meydana geldiği nokta, sürücüler için tehlikeli bir alan haline geldi. Bu nedenle, bölgedeki araç sürücülerinin daha dikkatli olmaları gerekmektedir.