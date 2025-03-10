Hatay’da Sulama Kanalında Mahsur Kalan Yavrular Kurtarıldı

MAHSUR KALAN KÖPEK YAVRULARI KURTARILDI

Hatay’da, sulama kanalında sıkışan köpek yavruları için yardım çağrısı yapıldı. Payas ilçesinin Karacami Mahallesi’nde, vatandaşlar, sulama kanalında mahsur kalan yavru köpekleri fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalan köpek yavrularını kurtarmak amacıyla çalışmalarını hızla başlattı. İtfaiye tarafından sağlıklı bir şekilde kurtarılan köpekler, anneleriyle birlikte güvenli bir alana alındı.