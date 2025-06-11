HATAY’DA SÜRÜCÜ DRİFT YAPTI

DİFT ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Hatay’da bir sürücünün mola vererek defalarca drift atma anları görüntülendi. Samandağ ilçesinde gece saatlerinde, yolu boş bulan cip sürücüsü drift yapmaya başladı. İlk etapta biraz süre drift atan sürücü, daha sonra diğer araçların gelmesiyle durakladı ancak kısa süre sonra tekrar drift yapmaya başladı.

SURİCÜ CONTROLÜ KAYBETTİ

Zaman zaman kontrolü kaybetme noktasına gelen sürücü, kendi güvenliğini ve park halindeki araçları hiçe sayarak drift yapmayı sürdürdü. Drift yapma anları anbean kameraya yansıdı. Bir süre daha drift atan cip sürücüsü, o an trafikte bulunan diğer araçların sürücülerinin tepkilerini görünce bölgeden ayrılmak durumunda kaldı.