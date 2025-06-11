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Hatay’da Sürücü Drift Yaptı

SÜRÜCÜNÜN DRİFT ANLARI KAMERADA

Hatay’da bir sürücünün mola vererek sürekli drift yaptığı anlar kaydedildi. Samandağ ilçesinde gece saatlerinde, trafikte boş olan yolda cip sürücüsü drift atmaya başladı. Sürücü, bir süre drift yaptıktan sonra, araçların görünmesiyle duraksadı ancak tekrar drift yapmaya başladı.

KONTROLÜ KAYBETME NOKTASI

Zaman zaman kontrolünü kaybetme noktasına gelen sürücünün, kendi güvenliğini ve çevrede park halinde bulunan araçları hiçe sayarak drift yaptığı anlar, kameralara anbean yansıdı. Cip sürücüsü, trafikteki diğer araçların sürücülerinin bağlantılı tepkileri sonrası bölgeden ayrılmayı tercih etti.

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