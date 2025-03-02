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Hatay’da Taksinin Devrildiği Kazada Ölüm

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SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Hatay’da meydana gelen talihsiz bir olayda, sulama kanalına devrilen bir taksinin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Kırıkhan – Reyhanlı yolu üzerindeki Kızılkaya mevkisinde gerçekleşti. Paşa Yardımcı’nın kullandığı ticari taksi, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SONRASI OLUMLU HABER GELMEDİ

Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmalarına başladı. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontroller sonucunda Paşa Yardımcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yardımcı’nın cenazesi, olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Paşa Yardımcı’nın daha önce Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi’nde muhtarlık yaptığı öğrenildi.

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