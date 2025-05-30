Hatay’da Tekstil Fabrikasında Yangın Söndürüldü

YANGIN HATAY’DA TEKSTİL FABRİKASINDA ÇIKTI

Hatay’da bir tekstil fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Olay, Defne ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi’ndeki tekstil fabrikasında gerçekleşti. Yangının kısa zamanda büyüyen alevleri, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangının hemen ardından bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yapılan müdahalelerle yangın kısa süre içinde söndürüldü. Yangının, işçilerin mesai saatlerinin ardından çıkması, büyük bir faciayı önledi. Bu sayede olası bir yaralanma veya maddi hasarın önüne geçilmiş oldu.