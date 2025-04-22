Hatay’da Tenis Projesi Başlatıldı

HAYDİ TENİSE PROJESİ HATAY’DA BAŞLADI

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde başlatılan ‘Haydi Tenise’ projesinin Hatay’da uygulanmaya başladığını açıkladı. Hatay il merkezine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Arsuz ilçesindeki Zeynep-Deniz Şahutoğlu Spor Tesisleri’nde yer alan Dr. Yılmaz Şahutoğlu tarafından karşılandı. Dr. Yılmaz Şahutoğlu, depremde hayatını kaybeden ikizlerinin adını taşıyan bu tesisin işletmecisidir.

PROJENİN HEDEFLERİ

Tesis ziyaretinde bulunan Müderrisgil, “Bu proje çerçevesinde 81 ilimizde binlerce çocuk ulaşma imkanı bulacak. Onlara ekipman sağlamak, beden eğitimi öğretmenlerine gerekli eğitimleri verdikten sonra öğrencileri eğitmelerini sağlamak, tenis konusunda eğitsel oyunlarla bu sporu sevdirmek projenin ana hedefleri arasında.” dedi. Bunun yanı sıra, tenis kültürünün yaygınlaştırılmasının da vizyonları arasında olduğunu belirtti. Müderrisgil, “Türkiye Tenis Federasyonu olarak görevimiz, tenisi yaygınlaştırmak ve kültürünü yerleştirmek. Ülkemizde o ekosistem tam olarak oluşmuş değil, bu tabanı oluşturmak için çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGELERİNE ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ

Müderrisgil, Hatay’da başlamalarının özel bir nedeni olduğunu vurguladı. Şu anda eş zamanlı olarak 10 deprem bölgesinde projelerin uygulandığını ve 8 bin çocuğun tenis ekipmanlarına ulaşarak eğitim almaya başlayacağını aktardı. “Buralarda tenis oynamaya başlayacaklar” diyen Müderrisgil, Zeynep-Deniz Şahutoğlu Spor Tesisleri MD Tenis Academy’ini ziyaret ettiklerini belirtti. Ayrıca, depremde kaybedilen yakınları için başsağlığı dileyerek, Dr. Yılmaz Şahutoğlu’nun bu projeye destek vererek “acısını başka bir şeye dönüştürdüğünü” ifade etti. Ziyaret sonunda TTF Başkanı’na plaket verildi ve teşekkürler sunuldu.