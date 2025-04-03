Hatay’da Ters Dönen Araç Kazası

HATAY’DA TAKLA ATAN ARAÇTA SÜRÜCÜ HAFİF YARALI OLDU

Hatay’da bir araç, takla atarak ters döndü ancak sürücüsü kazayı küçük bir sıyrıkla atlattı. Kaza, İskenderun ilçesindeki İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Seyir halindeki 07 NA 4268 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.

OLAY YERİNE HIZLA EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki diğer sürücülerin acil durum çağrısı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla ulaştı. Sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kazayı burnu bile kanamadan atlattı.