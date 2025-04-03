Haberler

Hatay’da Ters Dönen Araç Kazası

HATAY’DA TAKLA ATAN ARAÇTA SÜRÜCÜ HAFİF YARALI OLDU

Hatay’da bir araç, takla atarak ters döndü ancak sürücüsü kazayı küçük bir sıyrıkla atlattı. Kaza, İskenderun ilçesindeki İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Seyir halindeki 07 NA 4268 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.

OLAY YERİNE HIZLA EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki diğer sürücülerin acil durum çağrısı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla ulaştı. Sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜİK: Mart Enflasyonu Yüzde 2,46 Arttı

Enflasyon verileri açıklandı; mart ayında aylık artış yüzde 2,46 olurken, yıllık enflasyon oranı yüzde 38,10 seviyesine ulaştı.
Haberler

3 Nisan Tarihinde Öne Çıkan Olaylar

3 Nisan tarihi, dünya ve Türkiye tarihindeki önemli olaylar ile dolu bir gündür. Bu özel tarihteki gelişmeler, siyasi ve kültürel dönüşümleri etkileyen önemli anları içeriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.