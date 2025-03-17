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Hatay’da Ticari Araç ve Tır Çarpıştı

HAFİF TİCARİ ARAÇ TIRLA ÇARPIŞTI

Hatay’da meydana gelen kaza sonucunda bir hafif ticari araç, tırla çarpışarak hurdaya döndü. Olay, Antakya ilçesi çevreyolu Ekinci Mahallesi bölgesinde yaşandı.

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

Aynı yönde devam eden hafif ticari araç, bir tıra çarptı. Çarpışma sonrası araç hurdaya dönerken, içinde bulunan iki kişi araçta sıkıştı. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kişiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Olayın detaylarıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

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