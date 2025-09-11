Haberler

Hatay’da Tır Alev Aldı, Sürücü Ağladı

ALEVLERİN ORTASINDA KALAN TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hatay’da, seyir halindeyken bir tır aniden yanmaya başladı. Belen ilçesi Topboğazı mevkiinde meydana gelen olayda, tır kısa süre içinde alevlerle kaplandı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Alevlerin yayılarak dorseyi sarmadan kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri hızla müdahalede bulundu. Yangında, ne yaralanma ne de can kaybı meydana gelirken, alevler tırı kullanılmaz hale getirdi. Tırın yanma anında sürücü A.K. gözyaşlarına boğulurken, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

