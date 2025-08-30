Hatay’da Tır Bariyerlere Çarptı. Maddi Hasar Meydana Geldi

KAZA ANINDA ULAŞIM GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Hatay’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tır bariyerlere çarptı. Kazada, ne yazık ki ölen ya da yaralanan olmadı, fakat araçta ciddi maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre, kaza İskenderun- Antakya TEM Otoyolu üzerinde gerçekleşti. Seyir halindeki tır, kontrolden çıkarak bariyerlere hızla saplandı. Çarpmanın etkisiyle bariyerin bir kısmı yerinden koparak yaklaşık 10 metre aşağıya düştü.

OLAĞAN ÜSTÜ DURUMDA JANDARMA EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Kazanın ardından, ihbar üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın neden olduğu ulaşım aksaklıklarını önlemek amacıyla otoyolda gerekli güvenlik önlemlerini alarak trafiğin kontrol altında akışını sağladı. Neyse ki kazada can kaybı ya da yaralanma gerçekleşmedi. Ancak kamyonda önemli maddi hasar meydana geldi.