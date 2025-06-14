Hatay’da TIR Çarptı, Kadın Öldü

İSKENDERUN’DA TRAFİK KAZASI

İskenderun ilçesinde gerçekleşen talihsiz bir olayda, TIR’ın çarpması sonucu K.G. adlı kadın hayatını kaybetti. Kaza, öğleden sonra saat 16.30 sularında İskenderun’a bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. H.Ö. idaresindeki 31 ARL 956 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan K.G.’ye çarptı.

KAZA SONRASI GELEN EKİPLER

Olayın ardından çevrede bulunan kişilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kaza yerine vardıklarında K.G.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. K.G.’nin cenazesi, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından morga gönderildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından TIR şoförü H.Ö. gözaltına alındı ve olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Bu kaza, İskenderun’daki trafik güvenliğine dair endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.