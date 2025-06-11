Hatay’da Tır, Otomobili Sürükledi

KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hatay’da, tır sürücüsünün önünde ilerleyen otomobili kendi önüne alarak sürüklediği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, Antakya – İskenderun yolu Belen ilçe merkezinde gerçekleşti.

OTOMOBİL SÜRÜKLENİYOR

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 AHS 205 plakalı tır, önünde giden 31 AKA 848 plakalı otomobili kendi önüne alarak sürüklemeye başladı. Neyse ki bu talihsiz olayda herhangi bir yaralanan olmadı. Görüntülerde tır sürücüsünün otomobili açıkça sürüklemesi dikkat çekti.