Hatay’da Tır, Otomobili Sürükledi

KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hatay’da gerçekleşen bir olayda, tır sürücüsünün önünde ilerleyen bir otomobili önüne alarak sürüklemesi güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Antakya – İskenderun yolu üzerindeki Belen ilçe merkezi mevkisinde meydana geldi.

OTOMOBİL SÜRÜKLENİYOR

Sürücüsü bilinmeyen 31 AHS 205 plakalı tır, önünde giden 31 AKA 848 plakalı otomobili kapsayarak sürükledi. Neyse ki, bu talihsiz olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde tır sürücüsünün otomobili dikkate değecek şekilde sürüklemesi gözler önüne serildi.