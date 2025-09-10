Haberler

Hatay’da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

HATAY’DA TIR YANGINI

Hatay’da seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi. Belen ilçesi Topboğazı mevkiinde bulunan tır, yolda ilerlerken aniden yanmaya başladı ve kısa süre içinde alevlere teslim oldu. Olayın ardından hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin dorseyi sarmadan önce yangına müdahale etti. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, tır tamamen kullanılmaz hale geldi.

Sur’da 5 Katlı Depoda Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir ayakkabı deposunda elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangın, 22 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Hz. Peygamber Ve Aile Ahlakı Konferansı Yapıldı

Siirt'te düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 'Hz. Peygamber ve Aile Ahlakı' konferansı gerçekleştirildi. Diyanet Yetkilisi, aile yapısının ve dini değerlerin korunmasının önemini belirtti.

