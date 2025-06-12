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Hatay’da Tır Yangını Meydana Geldi

TIRDA YANGIN MEYDANA GELDİ

Hatay’da seyir halindeyken alevler içinde kalan bir tır, tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, Adana – Hatay otobanı üzerinde Erzin ilçesi civarında yaşandı. Seyir halinde olan tırın çekici kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.

İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Alevler, dorse kısmının tamamını sarmadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

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