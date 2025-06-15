Hatay’da Tırda 31 Kaçak Göçmen Yakalandı

KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Hatay’da saman balyaları ile dolu bir tırda gizlenmiş 31 kaçak göçmen yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü mücadele çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

TIRDA GİZLENEN GÖÇMENLER

12 Haziran’da, Antakya-Altınözü yolu üzerinde durdurulan tırda yapılan aramada, saman balyalarının altında saklanmış olan 31 göçmen bulundu. Göçmenlerin üzerlerinde tanıtım kartı olmadığı ve Türkiye’de geçerli oturma izinleri bulunmadığı belirlendi. Olayın şüphelisi B.K., yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan göçmen şahıslar, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Hatay’da devam eden bu tür operasyonlar, göçmen kaçakçılığına karşı alınan önlemlerin bir parçası olarak dikkat çekiyor.