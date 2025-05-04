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Hatay’da Tırla Çarpışan Araçta İki Yaralı

KAZA HAZERİ VE YARALILAR

Hatay’da, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, Fiat Tofaş marka otomobil tırla çarpıştı. Kazada, otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak, otomobilde sıkışan iki yaralıyı kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak jandarma, kazanın nedenini araştırmak amacıyla inceleme başlattı. Yaralıların durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

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