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Hatay’da Tırla Çarpışan Motosiklet Kazası

HATAY’DA MOTOSİKLET KAZASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Hatay’da meydana gelen bir kazada motosiklet üzerindeki iki genç yaşamını yitirdi. Kaza, Kırıkhan ilçesinde, Ilıkpınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Aynı yönde ilerleyen bir motosiklet ile tırın çarpıştığı bu elim kazada, 19 yaşındaki Atilla Kafas ve 18 yaşındaki Halit Helvacı hayatını kaybetti.

GENÇLERİN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Kaza sonrası olay yerine ulaşan cenaze aracı, hayatını kaybeden iki gencin cesedini morga taşımak için geldi. Jandarma ekipleri kazanın nedenleri üzerine detaylı bir inceleme yapmaya başladı.

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