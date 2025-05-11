Hatay’da Tofaş’a Hafif Araç Çıktı

OTTOMOBİLE ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ

Hatay’da, park halindeki Tofaş marka otomobilin üzerine bir hafif ticari aracın çıktığı bir kaza meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Edinilen bilgilere göre, Tofaş sürücüsü aracını satmak için işlemlerini yapıyordu.

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLUNCA

Kaza, Kırıkhan ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerinde ilerleyen Fiat marka hafif ticari aracı kullanan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince 80 AGN 312 plakalı Tofaş otomobilin üzerine çıktı. Kazanın sonucunda her iki araçta da hasar oluştu, fakat yaralanan kimse olmadı. Tofaş sürücüsü, aracını satmak amacıyla kaparo aldığını ifade ederek hafif ticari araç sürücüsüne tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Hafif ticari aracın Tofaş’ın üzerine çıkması sonrası, olay yerinde bulunan vatandaşlar duruma müdahale ederek aracın indirilmesine yardımcı oldu. Kazaya karışan araçlar daha sonra çekici ile otoparka taşındı ve yol trafiğe kapandıktan sonra yeniden açıldı.