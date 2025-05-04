Hatay’da Tofaş Araçta 2 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Hatay’da meydana gelen trafik kazasında TOFAŞ marka bir otomobil, tırla çarpıştı. Olay, Kırıkhan ilçesinin Karadurmuşlu Mahallesi’nde gerçekleşti. Seyir halindeki TOFAŞ marka otomobil, 47 ACA 137 plakalı tırla çarpıştı ve bu kaza sonucunda otomobildeki 2 kişi yaralandı.

AMİB İLE YARDIM SEVKİYATI

Kaza esnasında çevrede bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve bu sayede olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE İNCELEME

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.