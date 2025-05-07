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Hatay’da Tofaş, Kamyon Tarafından Sürüklendi

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

Hatay’da meydana gelen ilginç bir kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaydedildi. Kaza, Dörtyol ilçesi Musa Kazım Arıkan Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Hafriyat kamyonu, kör noktasından gelen Tofaş marka otomobili önüne alarak sürüklemeye başladı. Bu durum, kazada yaralanma olmamasına rağmen dikkat çekti.

OTOMOBİL KAMYONUN ÖNÜNDE SÜRÜKLENDİ

Kaza esnasında, kamyonun otomobili adeta bir oyuncak araba gibi sürüklediği görüldü. Kamyon, bu şekilde ilerledikten sonra park halindeki bir motosiklete çarparak durabildi. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti. Kazaya tanık olanlar, otomobilin kamyon tarafından sürüklendiğini ifade etti.

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