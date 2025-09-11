Haberler

Hatay’da Tohum Kontrolleri Gerçekleşti

HATAY’DA PAMUK VE SOYA EKİLİ ALANLARDA KONTROLLER YAPILDI

Hatay Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, sertifikalı tohumluk üretimi gerçekleştirilen pamuk ve soya ekili alanlarda detaylı kontroller yapıyor. Türkiye’nin tarım merkezi olan Hatay’da, çiftçiler pamuk hasadına hazırlanıyor. İl Tarım Orman Müdürlüğü, kentteki tarımsal faaliyetlere bilimsel destek sunarken, bu bağlamda sertifikalı tohumluk üretimi yapılan alanlarda incelemelerde bulunuyor.

ÜRETİM SÜREÇLERİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Yapılan denetimlerde, üretim süreçlerinin kalite standartlarına uyumu dikkatle inceleniyor. Bu kontrollerin amacı, sertifikalı tohumluk üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanmasına destek olmaktır. Hatay’daki bu çalışmalar, tarımsal verimliliği ve kalitemizi artırmayı amaçlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fethiye’de Araç Çarpışması Yaşandı, 1 Öldü

Fethiye-Dalaman yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. İki aracın çarpıştığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yaralılar tedavi altında.
Haberler

Aleyna Korkmaz Sporu Çok Seviyor

16 yaşındaki Aleyna Korkmaz, 3 ay içinde Türkiye şampiyonluğu kazandı. Muaythai ve kick boksta birçok başarıya imza atan Korkmaz, artık dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.