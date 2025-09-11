Hatay’da Tohum Kontrolleri Gerçekleşti

HATAY’DA PAMUK VE SOYA EKİLİ ALANLARDA KONTROLLER YAPILDI

Hatay Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, sertifikalı tohumluk üretimi gerçekleştirilen pamuk ve soya ekili alanlarda detaylı kontroller yapıyor. Türkiye’nin tarım merkezi olan Hatay’da, çiftçiler pamuk hasadına hazırlanıyor. İl Tarım Orman Müdürlüğü, kentteki tarımsal faaliyetlere bilimsel destek sunarken, bu bağlamda sertifikalı tohumluk üretimi yapılan alanlarda incelemelerde bulunuyor.

ÜRETİM SÜREÇLERİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Yapılan denetimlerde, üretim süreçlerinin kalite standartlarına uyumu dikkatle inceleniyor. Bu kontrollerin amacı, sertifikalı tohumluk üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanmasına destek olmaktır. Hatay’daki bu çalışmalar, tarımsal verimliliği ve kalitemizi artırmayı amaçlıyor.