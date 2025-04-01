Hatay’da Trafikte Alkol Tüketimine Ceza

ALKOL TÜKETİP ARAÇ ÜZERİNDE TEHLİKE YARATTI

Hatay’da bir kişinin üstü açık otomobilin üzerinden alkol tüketmesi, dikkatleri üzerine çekti. Antakya – İskenderun yolu Belen ilçesinde gerçekleşen olayda, kişiyi otomobilin üzerinde alkol tüketirken görüntüleyen kameralar, tehlikeli anların kaydını aldı. Olay sonrası polis ekipleri, ilgili aracın sürücüsünü yakalamak için harekete geçti.

POLİSE UYMAYAN SÜRÜCÜ KOVALANDI

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, bir kovalamacanın ardından Sarımazı Mahallesi Şehit Mahmut Açıl Caddesi üzerinde durduruldu. Yapılan alkol ölçümünde sürücü Ç.Ç.’nin 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu durum, trafikte son derece tehlikeli bir teknik oluşturdu.

CEZA VE EHLİYET KAYBI

Söz konusu sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, toplamda 21 bin 694 TL cezai işlem uygulandı. Olay, trafik güvenliğini tehdit eden davranışların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.