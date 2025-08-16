Hatay’da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralı

KAZA ANI

Hatay’da meydana gelen bir korkunç kaza sonrasında devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. Olay, Dörtyol ilçesi Beşikgöl mevkiinde gerçekleşti. Sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle traktör şarampole devrildi ve bu durum traktörün ters dönmesine neden oldu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Ters dönen traktörün altında mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından dikkatlice kurtarıldı. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Olayın nedenleri ve oluşma şekli hakkında araştırmalar devam ediyor.