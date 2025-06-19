Hatay’da Üç Şahıs Tutuklandı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Hatay’da, göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi adli mercilerce tutuklandı. Minibüsün tıka basa insanla dolu olması dikkat çekti. Hatay Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 16 Haziran tarihinde Antakya-Altınözü yolu üzerinde iki aracı durdurdu.

GÖÇMENLERİN DURUMU

Araçlarda yapılan incelemede, kimlik kartları bulunmayan ve Türkiye’de geçerli oturma izni olmayan toplam 21 göçmen tespit edildi. Olayla bağlantılı olarak O.A., D.Y. ve H.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı ve ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

İŞLEMLERİN DEVAMI

Tutuklanan göçmen şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bu operasyon, Hatay’daki göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.