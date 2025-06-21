Haberler

Hatay’da Uçurumdan Düşen Şahıs Yaralı

Olayın Meydana Geldiği Yer

Hatay’da ormanlık bir alanda dengesini kaybederek uçurumdan düşen bir erkek şahıs yaralandı. Olay, Erzin ilçesinin Yoncadüzü Mahallesi’nde gerçekleşti. Dengesini kaybeden şahıs, uçurumdan düşerek mahsur kaldı.

İhbar ve Müdahale Süreci

Yaralı şahsın durumu üzerine bölgeye acil hizmet ekipleri sevk edildi. UMKE, AFAD, Jandarma ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Şahıs, ekiplerin eşgüdümlü ve koordineli müdahalesiyle hızla kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastane Süreci

Yaralı şahsın tedavisi hastanede devam ediyor. Olayın detayları hakkında daha fazla bilgi henüz alınamadı.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de Motosiklet Kaza Yaptı

İnegöl'de bir motosikletin devrilmesi sonucu 17 yaşındaki sürücü hafif yaralandı. Kaza, Alanyurt'tan İnegöl yönüne giden yolda meydana geldi.
Haberler

Nihal Candan, Hayatını Kaybetti

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yaşadığı anoreksiya nervoza tedavisi sırasında 30 yaşında hayatını kaybetti. Candan'ın dini inancı hakkında ise bilgi bulunmamaktadır.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.