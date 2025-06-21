Hatay’da Uçurumdan Düşen Şahıs Yaralı

Olayın Meydana Geldiği Yer

Hatay’da ormanlık bir alanda dengesini kaybederek uçurumdan düşen bir erkek şahıs yaralandı. Olay, Erzin ilçesinin Yoncadüzü Mahallesi’nde gerçekleşti. Dengesini kaybeden şahıs, uçurumdan düşerek mahsur kaldı.

İhbar ve Müdahale Süreci

Yaralı şahsın durumu üzerine bölgeye acil hizmet ekipleri sevk edildi. UMKE, AFAD, Jandarma ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Şahıs, ekiplerin eşgüdümlü ve koordineli müdahalesiyle hızla kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastane Süreci

Yaralı şahsın tedavisi hastanede devam ediyor. Olayın detayları hakkında daha fazla bilgi henüz alınamadı.