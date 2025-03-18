Hatay’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Gözaltında

UYUŞTURUCU OPERASYONU HATAY’DA GERÇEKLEŞTİ

Hatay’ın Defne, Erzin ve İskenderun ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretini engellemek için sürekli çalışmalarını sürdürüyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR VE BULGULAR

Yapılan operasyon kapsamında, Defne Harbiye Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, bulundurma ve esrar maddesi elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan M.M.’nin hakkında toplamda 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. İskenderun ilçesinde F.Ç.’nin üst aramasında 16 gram Sentetik Kannabinoid, M.F.D. isimli şahsın Sakarya Mahallesi’ndeki evinde 10.60 gram Sentetik Kannabinoid ele geçirildi. Ayrıca, Erzin ilçesindeki bir araçta S.S.D. ve E.D. ile yapılan aramada 292 adet Ecstasy, 9.30 gram Metamfetamin, 0.76 gram Kokain ve 1.08 gram Sentetik Kannabinoid bulundu.

ADLİ İŞLEMLER VE SERBEST BIRAKILMA

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslardan M.M. ve M.F.D. adli makamlarca tutuklanırken, diğer şahıslar yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı.