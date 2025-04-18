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Hatay’da Uyuşturucu Operasyonu, 8 Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bu kişilerin yakalanması amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttü.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Yürütülen operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8’i tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu tür operasyonlar, uyuşturucu ticareti ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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