Hatay’da Uyuşturucu Operasyonu Devam Ediyor

ZEHİR TİCARETİYLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Emniyet güçleri, bu kapsamda düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen 10 kişiyi gözaltına aldı.

GÖZALTI VE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon sonucunda N.Z., E.E., E.K., B.A., N.A., İ.A., K.S., A.Y., M.C. ve M.Ç. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. Ekipler, yapılan baskınlarda birçok uyuşturucu madde ile beraber silah da ele geçirdi.

TUTUKLANANLAR VE SERBEST BIRAKILANLAR

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan, M.C. ve M.Ç. serbest bırakılırken, diğer 8 kişi tutuklandı. Bu gelişme, uyuşturucu ile mücadele konusunda yürütülen kararlı çalışmaları gözler önüne seriyor.