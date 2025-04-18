Hatay’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine karşı gerçekleştirdikleri operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan bu kişilerden 8’i mahkeme tarafından tutuklandı.

ŞÜPHELİLERDEN 8’İ TUTUKLANDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan bireylere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yapılan son operasyonda N.Z., E.E., E.K., B.A., N.A., İ.A., K.S., A.Y., M.C. ve M.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda pek çok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen kişilerin M.C. ve M.Ç. serbest bırakılırken, diğer 8 şüpheli tutuklandı.