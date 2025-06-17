Hatay’da Uyuşturucu Operasyonunda 23 Gözaltı

OPERAASYONLAR DEVAM EDİYOR

Hatay’da jandarma ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılık karşıtı operasyonlar düzenliyor. Son bir haftada yapılan çalışmalarda, Valilik tarafından yayımlanan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLENLER ÖNEMLİ

Bu operasyonlara narkotik köpekler de destek verdi. Yapılan işlemler sonucunda 17 kilogram esrar, 1011 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu süreçte, toplamda 23 şüpheli gözaltına alındı.