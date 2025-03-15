Hatay’da Uyuşturucu Ticaretinden 2 Kişi Yakalandı

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANAN KİŞİLER YAKALANDI

Hatay’ın Arsuz ve İskenderun ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hapis cezası ile aranan iki kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imalatı ve ticaretini önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

EMNİYET ÇALIŞMALARI SONUCU YAKALAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan U.H., Arsuz’da ele geçirildi. Diğer yandan, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.B. ise İskenderun’da yakalandı. Her iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.