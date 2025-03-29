Hatay’da Uzun Çarşı’da Bayram Hareketliliği

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da afetzede vatandaşlar, Ramazan Bayramı alışverişlerini Antakya’nın Uzun Çarşısı’nda sürdürüyor. Eski günleri aratmayan manzaraların ortaya çıktığı çarşıda oluşan kalabalık, hem esnaf hem de vatandaşlar için moral kaynağı oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük zarar gören Hatay’da, asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Eski ticaret merkezi olan Antakya’daki tarihi Uzun Çarşı’da inşaat çalışmaları sürerken, diğer yandan enkaza dönen dükkanlarda da alışveriş devam ediyor. Hataylılar, her bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı için tekrar tarihi çarşıyı tercih etti.

ÇARŞIDA YENİDEN CANLANMA

Uzun Çarşı’daki kalabalık, özellikle depremden sonraki dönemlere göre daha yoğun hale geldi. Bu durum, vatandaşlar ile esnafa moral sağladı. “İnsanların hepsi tatlı bir telaş içinde bayram için birbirlerine veya çocuklarına bayramlık alıyorlar” diyen esnaf Seda Kör, “Uzun Çarşı’da giyim üzerine kıyafetler satıyoruz. Ramazan Bayramı yoğunluğu iyi geçiyor. Depremden sonra üçüncü bayramı yine heyecanla kutlayacağız. Çarşıda kalabalık var ve insanlar deprem öncesi gibi mutlulukla alışveriş yapıyor. Ortalama bir haftadır bayram alışverişi başladı. İnsanların hepsi tatlı bir telaş içinde alışveriş yapıyor. Deprem sonrası çok üzülmüştük ama şimdi maddi ve manevi olarak tekrar ayağa kalktık. İnsanların mutlu bir şekilde alışveriş yaptığını görmek bizleri de mutlu ediyor. Depremden önceki kadar olmasa da insanlar kendilerini toparlamışlar” şeklinde konuştu.

HAREKETLİ GÜNLER GERİ DÖNÜYOR

Uzun Çarşı’daki kalabalığı değerlendiren esnaf Erkan Cihangir, “Uzun zamandır böyle bir yoğunluğu görmemiştim. İşler yoğun olmasa da bu kalabalığı görmek çok güzel. Uzun zamandır bu kargaşayı özlemiştik. İnşallah her şey daha güzel olacak. Uzun Çarşı bayağıdır sessizdi ama şimdi bayram telaşı var” dedi.

BURUK DA OLSA BAYRAM ALIŞVERİŞİ DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası bayramların buruk geçtiğini belirten Necip Demir ise, “Burası yıkık dökük olsa da insanlar bayram alışverişini yapıyorlar. Bu durum, insanların şehri terk etmediğini gösteriyor. Bayram yoğunluğu geçen yıla göre daha fazla arttı. Ancak bayramlar her zaman biraz buruk geçiyor; çünkü bazı evlerde elini öpeceğimiz babalar, bazı evlerde elimiz öptüreceğimiz evlatlar yok. Bu yüzden bayramımız sessiz geçiyor” dedi.