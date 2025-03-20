Hatay’da Yanan Kamyonet Paniğe Yol Açtı

HATAY’DA KAMYONET YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU

Hatay’da, karton toplayan yaşlı bir adam, ekmek teknesinin yanmaması için alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yaşanan olay, kamyonetin alevler içerisinde hareket ederek Tarım Kredi Kooperatif marketine çarpmasıyla paniğe yol açtı. Yangın, Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi’nde meydana geldi.

ALEVLERİ GÖRENLER PANİK İÇİNDE MARKETTEN ÇIKTI

Konteyner kentte yaşayan Yasin Yaraş’a ait 31 DZ 439 plakalı kamyonet bir anda alev aldı. Alevlerin etkisi altına giren kamyonet, Tarım Kredi Kooperatif marketinin duvarına çarparak durdu. Alevleri gören vatandaşlar paniğe kapılarak marketten dışarı çıktı ve yangın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi.

YANGINI SÖNDÜRME MÜCADELESİ KAMERAYA YANSIDI

Yaraş, ekmek teknesini alevlerden kurtarmak için büyük bir çaba gösterdi ve çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.