HATAY’da Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGIN HATAY’DA TEKSTİL FABRİKASINDA ÇIKTI

Yangın, Hatay’ın merkez Defne ilçesindeki Ballıöz Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında akşam saatlerinde meydana geldi. Fabrikadan yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını yaklaşık bir saatte söndürdü. Yangın söndürme çalışmalarının ardından, ekipler fabrika içinde soğutma işlemleri yapmaya başladı. Yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.