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Hatay’da Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

DEFNE İLÇESİNDE YANGIN OLAYI

Hatay’ın Defne ilçesindeki Harbiye Mahallesi’nde bir bahçede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemiyor.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarı üzerine derhal harekete geçen itfaiye ekipleri, bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin çabaları sonucunda alevler söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından herhangi bir can kaybı ya da ciddi bir zarar yaşanmadığı öğrenildi.

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