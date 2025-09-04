Hatay’da Yangın Kola İle Söndürülemez

HATAY’DA KAMYONET YANGINI VE VATANDAŞ MÜDAHALESİ

Hatay’da park halindeki bir kamyonette meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde hafifletildi. Defne ilçesinin Çekmece Mahallesi’nde yaşanan bu olay, yangın anında vatandaşların gördüğü çaba ile dikkat çekti. Kamyonette, bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve alevler aracın tamamını sardı.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ KAMERAYA YANSIDI

Yangının olduğu sırada çevredeki vatandaşlar durumu fark edip müdahale etmeye başladı. İki vatandaşın yangına cola püskürtme çabası cep telefonlarıyla kaydedildi. Yangına, su, toprak ve kola ile müdahale edilmeye çalışıldı. Ancak bu süreçte, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi ve müdahale etmesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

YANLIŞ MÜDAHALE

Esnaf Ayhan İnce, yangına müdahale edenlerin çabalarını takdir etmekle birlikte, kullandıkları yöntemin yanlış olduğunu belirtti. İnce, “Araç park halindeyken alevleniyor. Esnafımız yardımcı olmak için kola ile müdahale etti ama yanlış bir şeydi. Yangına yangın tüpü ile müdahale etmesi gerekiyordu. Kolanın içinde karbondioksit gazı var. Bu şekilde müdahalede yangını daha da çoğaltır. Halkımızın bilmediği bir durumdu ve yine de halkımız yardımcı olmaya çalıştı. Kola ile yangın söndürülmez,” şeklinde konuştu.