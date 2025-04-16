Hatay’da Yangın Konteyneri Kullanılamaz Hale Geldi

ALEVLERİN KURBANI OLAN KONTEYNER

Hatay’da meydana gelen yangında bir konteyner kullanılamaz duruma geldi. Olay, Antakya ilçesinin Dikmece Mahallesi’nde gerçekleşti. Mahallede bekçi kulübesi olarak kullanılan konteynerde alevlerin yükseldiği görüldü.

VATANDAŞLARIN HAREKETE GEÇMESİ

Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri gönderildi. Yangın anında bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak yangın sonucunda konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi.