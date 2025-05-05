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Hatay’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Hatay’da bir iş makinesinin motor bölümünde yangın çıkışı gerçekleşti ve alevler büyümeden etkili bir şekilde söndürüldü. Olay, Altınözü ilçesine bağlı Fatikli Mahallesi’nde meydana geldi.

TEMEL ÇALIŞMALARI SIRASINDA YANGIN

Bölgede devam eden temel çalışmaları sırasında iş makinesinin motor kısmında yangın çıktı. Yangının başlamasıyla birlikte olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

OLAYIN SONUCU VE HASAR

Alevler, iş makinesini sarmadan kontrol altına alındı. Yangında, can kaybı ve yaralanma gerçekleşmedi ancak iş makinesinde belirli bir hasar meydana geldi.

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