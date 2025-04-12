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Hatay’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ SEBEBİ VE DURUMU

Hatay’da, ayakkabı imalathanesinde meydana gelen yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olay, Antakya ilçesinin Haraparası Mahallesi’nde bulunan bir ayakkabı imalathanesinde gerçekleşti. Alevlerin fark edilmesi ile birlikte hemen bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE HASAR DURUMU

Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan hızla kontrol altına alındı. Fakat yangın sonucunda imalathanede hasar meydana geldi. Yangının sebebiyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı. vatandaşlar için endişe yaratan bu durum, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyük çaplı bir felakete dönüşmeden önlendi.

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